県内外の手工芸作家が独自の技や表現を発表する、県手工芸展が11月13日から徳島市で開かれています。この作品展は、県手工芸家協会が、毎年開いています。会場には、切り絵やパッチワーク、それに陶芸など、県内外の手工芸作家が独自の技や表現を詰め込んだ作品、約270点が展示されています。文部科学大臣賞に選ばれた、兵庫県の小林勝成さんの七宝焼「鳳凰」です。情熱的な色彩と、計算されたデザインが特徴の作品です。知