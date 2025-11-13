家族も仕事も人生を支える、大切なもの。「だからこそ、しんどいときは無理せずにつき合い方を見直し、やめる勇気も必要でした」。そう語ってくれたのは、現在“ゆるミニマリスト”として生活する阪口ゆうこさん（43歳）。夫と2人の子ども、猫2匹との暮らしで手放したことをご紹介します。家族：家族間で心地よい生活を整えたら、関係が良好に家族のなかで“当たり前”だと思っていたことも、やめて好転したことがたくさんあります