新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて11月７日夜９時〜10時にわたり『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#66を生放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始している。今回はゲストで俳優・声優・歌手の小泉萌香のアニメ遍歴に迫ったほか、小泉が三船栞子役を務める11月７日公開の映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第２章』の冒頭５分間を放映するなど盛りだくさん