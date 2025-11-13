ア・リーグは2年連続でスクーバルが受賞今季最も優れた投手に贈られる「サイ・ヤング賞」の投票結果が12日（日本時間13日）に発表され、ナ・リーグはパイレーツのポール・スキーンズ投手が満票で受賞となった。最終候補入りしていたドジャースの山本由伸投手は3位となり、日本人初の栄冠とはならなかった。全米野球記者協会（BBWAA）が1位から5位までを投票して決める。スキーンズは全員が1位を投じる満票。もう1人の最終候補