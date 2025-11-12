タカラトミーアーツは、2025年に誕生70周年を迎えたミッフィーのぬいぐるみ『ブルーナ すやすやフレンド 大きなリラックスサイズぬいぐるみ ナインチェ』を、自社ECサイト「e組」にて受注生産で発売する。予約受け付け期間は、2025年11月12日（水）12：00から12月9日（火）23：59まで。＞＞＞大きなリラックスサイズぬいぐるみ ナインチェをチェック！（写真5点）1955年、ミッフィーの初めての絵本『nijntje』がオランダで出版され