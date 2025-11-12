¡ÖÂ¾µåÃÄ¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤òÊ¹¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤È¡×DeNA¤Ï12Æü¡¢°ËÆ£¸÷Êá¼ê¤¬³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢·èÃÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£°ËÆ£¤Ï¹âÃÎ¤ÎÌÀÆÁµÁ½Î¹â¤«¤é2007Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È3½äÌÜ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2018Ç¯7·î¤Ë¹â¾ë½Ó¿Í¡¢