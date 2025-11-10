物価が上昇し続けている昨今、「食費」の管理は暮らしの大きな課題です。そんななか、50代で夫婦で築古の団地に暮らすやまだめがねさんは、大好きなチーズの買い方を見直すことで食費キープに成功。節約のコツについて詳しくお話を伺いました。チーズが高い！あれこれ使い分けず1種類に50代夫婦ふたり暮らしのやまださんのおうちでは、家計管理や炊事は主にやまださんが担当しています。【写真】日常使いのチーズはこれで十分！「