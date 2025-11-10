子どもを守りたい――そう願うのは親の本能だ。ケガをしないように、悲しい思いをしないようにと、つい手を差し伸べてしまう。しかしその"善意"が、いつしか子どもたちの成長を妨げているとしたらどうだろう。そんな逆説に光を当てたのが、グレッグ・ルキアノフ氏とジョナサン・ハイト氏による著書『傷つきやすいアメリカの大学生たち：大学と若者をダメにする「善意」と「誤った信念」の正体』（草思社）だ。本書は、アメリカ