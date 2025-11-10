将来のことや使い勝手のことを考えて大型家具を手放す人も。ESSEフレンズエディターの宮入京子さんは、賃貸住宅に引っ越したのを機に食器棚を手放し、代わりに無印良品のステンレスユニットシェルフを購入。「見える収納」に変えたことで、家事の時短になったと語ります。「食器など中のものが見えることで、片づけ、掃除までラクになった」という宮入さんが、賃貸で身軽に暮らしたいからこそ感じた、心地よく暮らせる「ちょうどい