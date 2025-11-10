「【GU】でチェックするのは、大人世代向けのアイテムだけ」なんてもったいない！ 大人もおしゃれに着こなせるアイテムが隠れているので、ぜひTEENアイテムにも注目してみて。この記事では、秋冬に取り入れたいシャギートップスに着目して、おすすめのTEENアイテムと真似したくなるコーディネートをご紹介します。 大きめロゴが目を引くシャギートップス 【GU】「GIRLSシャギーロゴセӦ