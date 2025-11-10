元ロッテ球団副代表の石川晃氏、斎藤佑樹1位指名の背景を説明スカウトとして辣腕を振るい、万年Bクラスだったダイエーを常勝軍団へ導いた石川晃氏。2005年にソフトバンクを退団後、日本ハムのスカウトを経て2008年オフにロッテに招聘され、球団副代表兼本部長を務めた。2010年にチームは日本一を達成。同年ドラフトでは百戦錬磨の石川氏が、これまでになかった決断を下す。競合覚悟で早大の斎藤佑樹投手を1位指名した。「当時の