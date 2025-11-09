寒さが深まるこの時期に目立ってくるのが肌の悩み。その引き金は、ずばり「乾燥」です！皮膚科医専門医の土屋佳奈先生と、ヘアメイクアップアーティスト広瀬あつこさんが、きちんと保湿しつつスペシャルなケアができるテクニックを教えてくれました。肌の状態を立て直すために、本格的な乾燥シーズンに向けてしっかり保湿ケアをしましょう。秋冬に引き起こる大人の肌悩みは、乾燥が関係している可能性あり夏のダメージが表面化し