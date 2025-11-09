「骨を丈夫にするためにカルシウムを摂りましょう」――こう言われながら育った方も、多いのではないだろうか。しかしカルシウムだけでは不十分というのが、医学ではもはや「常識」になっている。本当に必要な栄養素について、東京慈恵会医科大学附属病院で整形外科診療部長を務める斎藤充氏に聞いた。日本人の98％に足りないカルシウムが多く含まれている食品といえば、チーズや牛乳、小魚など。しかしこれだけ食べていても、骨は