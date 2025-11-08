記事のポイント ユニバーサルが『ウィキッド 永遠の約束』の公開に合わせ、300社以上と提携する大規模ライセンシング展開を実施している。 ヴォルスパやバンバスなどのブランドが物語の世界観を製品化し、新規顧客やファン層との接点を拡大している。 IPコラボは売上だけでなく、ブランドの文化的存在感を高める手法として進化を遂げている。 大ヒットミュージカル映画『ウィキッド 永遠の約束（Wicked: For Good）』の公開を記念