「ＳＰＥＥＤ」メンバーで自民党参院議員の今井絵理子氏が、新たな役職に就いたことを報告した。８日までに自身のインスタグラムを更新し「このたび、自民党青年局長代理を拝命いたしました」と伝え「若い世代の声をまっすぐに政治へ届け、希望をもって挑戦できる社会を目指して、仲間とともに力を尽くしてまいります。皆さまの声が、未来を動かす力になります。引き続きどうぞよろしくお願いいたします」と意気込んだ。「＃