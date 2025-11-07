◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯第１日（７日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、第１戦フランス大会で２位だった坂本花織（シスメックス）が、今季自己ベストとなる７７・０５点。２位に９・３０点差をつける好演に「今日の公式練習、昨日の公式練習でマックスの緊張の味わってからの本番だった。いい緊張感でできて、納得のいくものができたので少しホッと