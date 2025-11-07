2025年10月よりテレ東系列にて放送中のTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ 2』。第18話の先行カットとあらすじが公開された。また、『とんでもスキルで異世界放浪メシ2〜カフェ2025〜』が本日より開催される。「小説家になろう」にて14億PV超え、全世界シリーズ累計（紙＋電子）1000万部突破の人気小説を原作としたTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ』。2023年に、アニメスタジオMAPPA制作のもとTVアニメが放送され