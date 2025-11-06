テスコム電機（テスコム）は11月中旬に、1分あたり2.0立方メートルの大風量によるスピード乾燥を実現しつつ、熱ダメージによるヘアカラーの退色を抑えてまとまりのある仕上がりを可能にした「マイナスイオン ヘアドライヤー TD713A」を発売する。カラーはネイビー、ゴールド、シルバーの3色で、価格はオープン。●独自設計の「まとまるノズル」で理想の風を生み出す「マイナスイオン ヘアドライヤー」は、独自設計の「まとまる