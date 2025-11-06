クマが人の生活圏に出没するケースが相次いでいる件で５日、秋田県に派遣された陸上自衛隊がクマ対策の支援活動をスタートさせた。鹿角市で箱わなの設置や運搬を担当する。駆除は行わない。今年度だけですでにクマによる死者は１３人に上る。秋田県内だけでも４人で、連日のようにクマの出没情報が続き、県民の不安は増すばかり。秋田県は自衛隊の支援を要請していた。この日、県と自衛隊で協定を締結。今月３０日までの活動