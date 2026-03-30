小泉進次郎防衛大臣の妻でキャスターの滝川クリステルが２９日、テレビ朝日系「夫が寝たあとに」に出演。夫との極秘交際時代を振り返った。１９年８月の総理官邸で結婚発表をした２人。結婚まで１年交際したが、結婚発表まで２人の交際は一切漏れなかった。滝川は「外では会ってない。外で会うとやっぱり漏れる」と、デートは全て滝川の家。「うちしかダメ。向こうは議員宿舎。そこに行ったらすぐバレる」といい、２人の交際は