ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > アメリカ南部ケンタッキー州 大手輸送会社の貨物機が墜落…炎上事故… 海外・国際ニュース アメリカ 墜落事故 火事・火災 ABEMA TIMES アメリカ南部ケンタッキー州 大手輸送会社の貨物機が墜落…炎上事故発生 2025年11月5日 11時16分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと アメリカ南部ケンタッキー州で4日、貨物機が離陸直後に墜落、炎上した 機体は大量の燃料を積んでいたとみられ、現場周辺には黒煙があがっている 地元当局によると、少なくとも3人が死亡し、11人がけがをしているという 記事を読む おすすめ記事 「親権取られるくらいなら娘を殺して自分も死のうと…」東京・世田谷区のマンションで生後3カ月娘を刃物で殺害か 28歳母逮捕 2025年11月4日 17時0分 伊沢拓司 中国のクイズ番組に呼ばれて想定外 「14歳の少年にボコボコにされて帰りました」 2025年11月4日 4時0分 宇多田ヒカルが一部週刊誌報道に苦言 クマ被害と自身の過去発言絡めた構成に「やめてほしい」 2025年11月5日 8時57分 「偏差値35で学術会議担当？」映画評論家・町山智浩氏 小野田大臣への“学歴煽り”が大炎上「何様だよ」とネット猛反発 2025年11月4日 17時50分 15歳高校生リンチ事件【大阪】加害少年の知人が撮影した″衝撃動画″ 2025年11月5日 8時0分