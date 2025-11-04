小窪哲也氏は打撃コーチから内野守備・走塁コーチに配置転換広島は4日、2026年度のコーチングスタッフを発表した。今季までヤクルトでコーチを務めた石井弘寿氏が新たに投手コーチに就任。就任4年目を迎える新井貴浩監督のもと、2018年以来8年ぶりのリーグ制覇を目指す。今季2軍を担当していた福地寿樹氏が1軍打撃チーフ、新井良太氏が1軍打撃コーチに。小窪哲也氏は打撃コーチから内野守備・走塁コーチに配置転換となった。