ESSEonlineに掲載された記事のなかから、11月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！「片づかない家」には、共通してあるものがありました。ライフオーガナイザーという仕事上、片づかない家をたくさん見てきた尾花美奈子さんに「年内に捨てるべきもの」について教えてもらいました。記事の初出は2023年11月。内容は取材時の状況です。片づかない家に共通する、処分すべきもの5選大掃除の前に家の中を片づける方もいると思い