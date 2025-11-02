9回に同点に追いつかれたブルージェイズの守護神【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）ブルージェイズは1日（日本時間2日）、本拠地でのドジャースとのワールドシリーズ第7戦に延長11回の激闘の末、敗れた。9回には勝利まであと2アウトと迫りながらも、ドジャースのロハスに同点ソロを浴びた。マウンドにいた守護神のジェフ・ホフマン投手は「俺のせいで台無しにしまった」と下を向いた。1点に追いつかれ