『電撃マオウ』（KADOKAWA）にて好評連載中の苗川采による人気コミック『私を喰べたい、ひとでなし』（略して『わたたべ』）が、この秋TVアニメ化され、現在絶賛放送中！妖怪を惹きつける血肉を持つ八百歳の比名子、彼女を”最高の状態で喰べる”ために成熟するまで守ると語る人喰い人魚・近江汐莉、そして比名子の親友であるクラスメイト・社美胡。三人の少女たちの想いが交錯する、美しくも切ない人と妖怪の物語。その行方とは