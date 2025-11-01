がん検診の受診率向上を図るため県は、オリジナルのキャラクターを制作し、受診を呼びかける啓発動画を公開しています。がん検診の受診率向上のため県が制作したキャラクター「がんムシ君」です。徹底して無視することを意味する若者言葉の「ガン無視」に引っ掛けたもので、県のユーチューブチャンネルでは「がんムシ君」が怒りながらがん検診の受診を訴える啓発動画が公開されています。県内のがん検診受