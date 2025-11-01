NY原油先物12 月限（WTI）（終値） 1バレル＝60.98（+0.41+0.68%） ニューヨーク原油は続伸。１１月２日に石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの主要８カ国によるオンライン会合が開催されるため上値は重かったが、３０日の米中首脳会談後に中国が米アラスカ州の石油や天然ガスを購入する可能性についてトランプ米大統領が言及したことで下値も堅かった。なお、米国がベネズエラ国内の軍事施設などを攻撃する決定