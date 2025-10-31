秋の味覚、キノコがおいしい季節になってきました。キノコは低カロリーで栄養も豊富。そこで今回は、食生活アドバイザーの資格をもつ料理研究家・おにゃさんの「シメジとエノキの炊き込みご飯」をご紹介します。炊飯器で簡単につくれて、美容・健康にもおすすめ。ぜひ試してみてくださいね。旬の香りで元気をチャージ。秋のキノコは“天然サプリ”秋の食卓に欠かせないキノコ。香り、うま味、食感のすべてがそろい、じつは健康と美