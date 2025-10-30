Image: Stella Nair｜サン・フアン・バウティスタ教会。1階のへこんだ部分がCarpa uasiで、音響効果をもたらすとされる 音の違いを聴き比べてみたい。ペルーの辺境の町ワイタラにあるサン・フアン・バウティスタ教会の建物は、目に見えないものの大切さを教えてくれます。この教会は、“Carpa uasi”と呼ばれる、インカ帝国時代の三面壁（壁が三面しかない）でできた構造物の上に建てられて