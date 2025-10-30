女優・川上麻衣子さんの暮らしのエッセー。一般社団法人「ねこと今日」の理事長を務め、愛猫家としても知られる川上さんが、猫のこと、50代の暮らしのこと、食のこと、出生地であるスウェーデンのことなどを写真と文章でつづります。今回は、95歳・父のスマホの買い替えと、年齢を重ねて感じる「便利さと不便さ」のバランスについて。八ヶ岳での滞在期間に感じた気づきなどを語ります。【写真】生まれたばかりの川上麻衣子さんと父