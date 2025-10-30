J1の川崎フロンターレと独創的なクリエイティブで知られるエンタメ総合商社「STARBASE」は27日、共同開発アパレルアイテム「Frontale PRO」を発表。第1弾アイテムは、10月28日（火）より、川崎フロンターレ オフィシャルグッズショップ「AZZURRO NERO」にて発売された。タウンユースをコンセプトに、スタジアムから街まで、どんなシーンでも自然にフロンターレを感じられる今回のコレクション。フロンターレをよく知る人はもちろん