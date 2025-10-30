ナショナルズは29日（日本時間30日）、小笠原慎之介投手（28）をメジャー40人枠から外し、傘下3Aロチェスターに移したと発表した。小笠原は今季、中日からポスティングシステムを利用してナショナルズに移籍。開幕を3Aロチェスターでスタートし、7月にメジャー初昇格。ただ、2試合に先発し成績は0勝1敗、防御率9.45でマイナー降格となった。8月に再昇格後は救援に転向。8月は11試合で防御率4・51、同月14日のフィリーズ戦で