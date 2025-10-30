歌手G−DRAGONが、K−POPアーティストとして、31日から韓国で開かれるアジア太平洋経済協力体（APEC首脳会談の歓迎夕食会で公演を行う。韓国メディアが報じた。APEC首脳会談が31日から2日間、韓国南東部の慶州市で開催される。G−DRAGONは広報大使として活動しており、31日夕方、慶州市内のホテルで開かれる夕食会で、日本、米国、中国など21の国と地域の首脳らの前で、歓迎夕食会公演に出演する。韓国日報は30日「K−POPアーテ