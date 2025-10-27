ラオスのレストランにて、買春談義で盛り上がる日本人男性日刊SPA!

ラオスで横行？日本人による「児童買春ネットワーク」の実態

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 8月、ラオスミャンマーで少女を買春した日本人2人が逮捕された
  • 現地在住の邦人による、日本人向けの買春コミュニティは複数存在するという
  • ラオスでは10歳前後の少女らが親の借金の肩代わりに売られることが多いそう
