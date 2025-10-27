三好市山城町で10月25日、妖怪伝説など、走りながら町の魅力に触れるイベントが開かれました。「頑張るぞ！」このイベントは、山城町に伝わる妖怪伝説を活かして町の魅力を知ってもらおうと、開かれました。コースは標高1000メートル地点を目指し走る24キロコースと、初心者用の10キロコースの2種類が用意され、ランナーは地元の妖怪が点在する妖怪ロードを通りながらゴールを目指しま