AS KNOW AS plusから、2025年に85周年を迎える、『トムとジェリー』のロンT・スウェットが登場！これからのシーズンヘビロテ間違いなしのキュートアイテムをチェック！☆コーデしやすいコラボスウェットをチェック！（写真9点）＞＞＞アパレルブランド『 AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス） 』と『トムとジェリー』がコラボレーション！『トムとジェリー』の人気キャラクター、ジェリーとタフィーのかわいすぎるデザイン