矢沢あい原作『NANA』とバッグブランド「nana-nana」が初コラボレーション！日本国内でのお取り扱いがスタートする。☆『NANA』の世界観がデザインに落とし込まれたバッグをチェック！（写真15点）＞＞＞バッグブランド「nana-nana」と2000年代を代表する漫画『NANA』（原作：矢沢あい）とのコラボレーションアイテムが日本国内でリリースされる。本コラボレーションアイテムは、2025年9月30日（火）〜10月5日（日）にフランス・