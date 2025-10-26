矢沢あい『NANA』×バッグブランド「nana-nana」初コラボ・世界観溢れるラインナップ
矢沢あい原作『NANA』とバッグブランド「nana-nana」が初コラボレーション！ 日本国内でのお取り扱いがスタートする。
☆『NANA』の世界観がデザインに落とし込まれたバッグをチェック！（写真15点）
バッグブランド「nana-nana」と2000年代を代表する漫画『NANA』（原作：矢沢あい）とのコラボレーションアイテムが日本国内でリリースされる。
本コラボレーションアイテムは、2025年9月30日（火）〜10月5日（日）にフランス・パリで開催されたポップアップストアにて数量限定で先行販売されたもの。
現地では多くの来場者の関心を集め、一部アイテムは販売期間中に完売。ブランドの世界観と原作のストーリーを融合させた独自のプロダクトに、来場者からは好意的な反応が寄せられている。
フランス、英語圏をはじめ海外でも愛読される『NANA』、東京発、東京・ロサンゼルスを拠点とする「nana-nana」 と、世界で愛される両ブランドの今回のコラボレーションでは、『NANA』に登場するキャラクターや物語にインスパイアされたアイテムを展開。
漫画『NANA』の印象的なシーンがデザインに落とし込まれており、いつでもその美しい物語に触れることができる。
物語の世界観や感情を「nana-nana」ならではのミニマルでアート性の高いフォルムに落とし込み、ファッションとカルチャーが融合する新たなアプローチで表現されたアイテムをぜひご堪能あれ。
