ブルージェイズのクリス・バシット投手（36）が、24日（日本時間25日）のワールドシリーズ（WS）第1戦で地元ファンがドジャースの大谷翔平選手に激しいブーイングを浴びせたことについて、「熊をつつくな（Don't poke the bear）」と警告した。FOXスポーツ電子版が25日に報じた。試合前の選手紹介で大谷は大きなブーイングを受けたが、大量リードを許した7回にWS第1号となる2ラン。9回の打席では観客が「お前なんか要らない！(