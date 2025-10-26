お笑いタレント・明石家さんま（70）が25日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。かつてNHK大河ドラマの出演シーンが全てカットされたことを語った。リスナーからのメールで、爆笑問題・太田光がNHK大河ドラマ「べらぼう」に出演する話題を振られたさんまは「俺も勘九郎さんに頼まれて大河行って、ほとんどカットやったからね」と現在の中村勘九郎の父・5代目勘九郎、現18代目中村勘三郎に誘われたことがあると語った