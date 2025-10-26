【ブンデスリーガ第8節】(ボルシアパルク)ボルシアMG 0-3(前半0-0)バイエルン<得点者>[バ]ヨシュア・キミッヒ(64分)、ラファエル・ゲレイロ(69分)、レナート・カール(80分)<退場>[ボ]イェンス・カストロップ(19分)<警告>[バ]ダヨ・ウパメカノ(28分)、ルイス・ディアス(38分)、トム・ビショフ(73分)└町野修斗のボルシアMG、開幕8戦未勝利で最下位から抜け出せず…バイエルンが無傷の8連勝で首位快走