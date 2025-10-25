徳島市中心部の川を周遊するひょうたん島クルーズに新しい船が加わり、10月24日、試乗会がおこなわれました。試乗会には、ひょうたん島クルーズを主宰する新町川を守る会の中村英雄理事長をはじめ約40人が参加しました。今回、加わった新しい周遊船は従来のディーゼルやガソリンではなく、電気で稼働する推進機を搭載しています。このことにより脱炭素の効果も期待できるということです。●記者「これまでの周遊