ヨーロッパ風タイル×宝石箱な『クレヨンしんちゃん飛行機缶』が新登場！ふわふわ質感のシロのフロッキーフィギュアとステッカーも付属する。☆高級感と遊び心がふんだんに施された「飛行機缶」などをチェック！（写真13点）＞＞＞青山デカーボから『クレヨンしんちゃん飛行機缶』が登場。羽田空港にて、11月6日（木）からお取り扱いがスタートする。大人かわいいガラス絵で表現したお菓子缶『クレヨンしんちゃん飛行機缶』は、