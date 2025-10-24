「ちいかわベーカリー」において、シュトーレンになったうさぎをメインとしたクリスマス限定のギフトセットが、数量限定で店頭とECサイトにて発売される。 ＞＞＞クリスマスギフトボックスやシュトーレンをチェック！（写真8点）『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっと