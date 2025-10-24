【ちいかわベーカリー】漫画を再現したシュトーレンが入ったクリスマス限定のギフトセットが登場！
「ちいかわベーカリー」において、シュトーレンになったうさぎをメインとしたクリスマス限定のギフトセットが、数量限定で店頭とECサイトにて発売される。
＞＞＞クリスマスギフトボックスやシュトーレンをチェック！（写真8点）
『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が7巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』が『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内にて放送中。
日本でもクリスマスの定番スイーツとして知られるようになったシュトーレンが、クリスマス限定商品として「ちいかわベーカリー」に登場。
漫画で描かれたとっても可愛いうさぎのシュトーレンが忠実に再現された特別仕様のシュトーレンと、天然木を使用し、食材を引き立てるナチュラルな風合いが魅力のウッドカッティングボードや、クリスマス限定パッケージに入ったアッサムティーとセイロンティーの2種類の紅茶がセットになった、クリスマスまでのカウントダウンを彩る特別なギフトボックスとなっている。
ギフトボックスは、モスグリーンを基調にしたシックなクリスマスデザインのスペシャルなギフトボックス。
「クリスマスギフトボックスA」は、シュトーレン、ウッドカッティングボード、紅茶2種のセット。
「クリスマスギフトボックスB」は、シュトーレン、紅茶2種のセット。このほかに店舗でのみ、シュトーレン単品が販売される。また、それぞれにうさぎのシュトーレンが描かれたミニカードが付属する。
「ちいかわベーカリー」のこだわりが詰まったギフトボックスで、今年のクリスマスシーズンを楽しもう。
（C）nagano
＞＞＞クリスマスギフトボックスやシュトーレンをチェック！（写真8点）
『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が7巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』が『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内にて放送中。
日本でもクリスマスの定番スイーツとして知られるようになったシュトーレンが、クリスマス限定商品として「ちいかわベーカリー」に登場。
漫画で描かれたとっても可愛いうさぎのシュトーレンが忠実に再現された特別仕様のシュトーレンと、天然木を使用し、食材を引き立てるナチュラルな風合いが魅力のウッドカッティングボードや、クリスマス限定パッケージに入ったアッサムティーとセイロンティーの2種類の紅茶がセットになった、クリスマスまでのカウントダウンを彩る特別なギフトボックスとなっている。
ギフトボックスは、モスグリーンを基調にしたシックなクリスマスデザインのスペシャルなギフトボックス。
「クリスマスギフトボックスA」は、シュトーレン、ウッドカッティングボード、紅茶2種のセット。
「クリスマスギフトボックスB」は、シュトーレン、紅茶2種のセット。このほかに店舗でのみ、シュトーレン単品が販売される。また、それぞれにうさぎのシュトーレンが描かれたミニカードが付属する。
「ちいかわベーカリー」のこだわりが詰まったギフトボックスで、今年のクリスマスシーズンを楽しもう。
（C）nagano