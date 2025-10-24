『ちいかわ』のキャラクターたちがリップクリームのフタにちょこん♪めっちゃ可愛いキャップマスコットがやってきた。☆可愛い『ちいかわ』キャラに変身させられるリップキャップをチェック！（写真8点）＞＞＞『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。