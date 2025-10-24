¡Ú¤Á¤¤¤«¤ï¡Û¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤ò¤Á¤¤¤«¤ï¤ä¥Ï¥Á¥ï¥ì¤Ç²Ä°¦¤¯»ý¤Á±¿¤Ó¢ö
¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥Õ¥¿¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¢ö¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¥¥ã¥Ã¥×¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ù²Ä°¦¤¤¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¥¥ã¥é¤ËÊÑ¿È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥ê¥Ã¥×¥¥ã¥Ã¥×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ê¥¬¥Î¤¬ÉÁ¤¯XÈ¯¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¡£
¤¤¤Ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤Á¤¤¤«¤ï¤ÈÍ§Ã£¤Î¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤Ê¤É¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¡¼¥É¤ÊÆü¡¹¤ÎÊª¸ì¡£
¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¡¢¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡¢´ë¶È¥³¥é¥Ü¤Ê¤ÉÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
¹ÖÃÌ¼Ò¤«¤é½ñÀÒ¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï ¤Ê¤ó¤«¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤Ä¡Ù¤¬7´¬¤Þ¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯4·î¤è¤êTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤¬¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡ËÆâ¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤¿¤Á¤¬¤¬¡¢¿°¥±¥¢¤Ë¤ÏÉ¬¿Ü¡ª¡¡¤Ê¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥×¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ËÂçÊÑ¿È¢ö¡¡¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ¥ê¥Ã¥×¥¥ã¥Ã¥×¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤¬¡¢¥¥¿¥ó¥¯¥é¥Ö¤è¤ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ¥ê¥Ã¥×¥¥ã¥Ã¥×¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤ÏÁ´Éô¤Ç6¼ïÎà¡£
¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¡¢¥â¥â¥ó¥¬¡¢¥·¡¼¥µ¡¼¡¢¤¯¤ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò¥Ñ¥³¥Ã¤È¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤Ï¤á¤ë¤Æ»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ê¤É¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡£
¤Ç¤â¤³¤Î¥¥ã¥Ã¥×¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡ª¡¡
Á´¼ï¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤É¤Ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤±¤Æ»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤È°ì½ï¤Ë¼è¤ê³°¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¤¤¤Á¤¤¤Á³°¤¹É¬Í×¤â¤Ê¤·¡£¡¡
´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¡¢¿°¥±¥¢¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò²Ä°¦¤¯¡¢ÊØÍø¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼ÂÍÑÀ¤âÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¢ö
Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤Çä¤ê¾ì¤Ç2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡ª
¡ÊC¡Ënagano
