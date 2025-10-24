日本時間2025年7月5日（土）あさ9時から、テレ東系6局ネット発、世界同時期放送＆配信がスタートした新番組『ウルトラマンオメガ』。11月の放送場面写真＆エピソードが一挙公開された。また、俳優・百川晴香が『ウルトラマンX』以来、約10年ぶりシリーズカムバック！ 海賊宇宙人バロッサ星人役には声優・三宅健太が決定した。 10月より後半戦がスタートし、新結成された「怪特隊」特務班の活躍を軸に物語はさらなる展開を見せ