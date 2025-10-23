眉山の麓にある小さなアトリエなどで、小学生を対象に絵画教室を開いている「臨床美術士」の女性がいます。かつては、心の病と向き合ったこの女性。自由に絵を描いて心の健康を保つ、臨床美術への想いに迫りました。 徳島市名東町。眉山の麓にあるアトリエ。小学生を対象に、ここで絵画教室を開いているのは、「臨床美術士」の資格を持つ峯菜実子さん45歳。 臨床美術とは、絵を描くことで心の葛藤を整理し、精神的な健康を