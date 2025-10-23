部屋からは包丁2本が押収されました。逮捕された末次透容疑者（48）は、大阪・枚方市のアパートの一室で同居する女性（40代）に刃物を突きつけるなどして、22日朝から約14時間にわたり不法に監禁した疑いが持たれています。警察が窃盗事件の捜査で末次容疑者をたずねたところ、刃物を持ち出して「刺してしまうぞ」などと騒ぎ、立てこもったということです。女性にけがはありません。その後の取材で、部屋から包丁2本が押収されたこ